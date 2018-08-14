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Рианна отказалась от макарон с сыром и сразу похудела

Всемирно известная певица Рианна всерьез взялась за свою фигуру. Она решительно отказалась от своего излюбленного блюда – макарон с сыром, что позволило ей сбросить около 10 килограмм.

Теперь барбадосская красотка позирует в купальнике, вызывая море восторженных комплиментов.

Рианна отказалась от макарон с сыром и сразу похудела

Рианне 30 лет и недавно ее признали самой влиятельной личностью в Сети. Другим ее достижением стало появление на обложке гламурного издания Vogue: она стала первой темнокожей женщиной, которой это удалось сделать.

Преданные поклонники звезды знают, что Рианна от природы склонна к полноте. А после того, как она перестала ограничивать свои пищевые пристрастия, фигура певицы стала полнеть прямо на глазах.

Рианна отказалась от макарон с сыром и сразу похудела

Она уверяла, что не будет мучить саму себя диетами, что ей и самой нравятся пышные формы. Но потом Рианна решила сделать приятное своим фанатам: она отправилась в спортзал и даже отказалась от любимого блюда, что позволило ей в короткие сроки сбросить до десятка килограмм и гордо выйти на пляж.

На днях кто-то из друзей Рианны выложил в Instagram новое совместное фото, на котором певица эффектно позирует в ярком бикини. Фанаты не смогли не заметить, как похудела и похорошела их любимица.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 07:20
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