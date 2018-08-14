Бывший муж Анны Седоковой во второй раз стал отцом

В 2013 году певица с бизнесменом расстались, а три года назад Чернявский обрёл личное счастье с моделью Дарьей Сидоровой, родившая ему дочку. Молодых людей познакомила Анастасия Решетова, она была соперницей девушки на конкурсе «Мисс Россия – 2014», где Дарья выступала представительницей города Новосибирска.Максим с Дарьей пока не расписаны и неизвестно планирует ли бизнесмен делать девушке предложение руки и сердца. В ближайшее время паре предстоят приятные хлопоты с новорожденным ребёнком. В то время как Анна Седокова пока одинока, певица этого не скрывает и часто пишет в своём микроблоге о том, что хочет найти вторую половинку. Про отца своего сына звезда не торопится рассказывать, но иногда намекает, что он пока не желает видеться с Гектром.После развода у бизнесмена и певицы отношения были не из лучших, они не могли поделить дочь Монику. Седокова длительное время не виделась с девочкой, а во время коротких встреч рядом присутствовали посторонние люди. Позднее этот вопрос разрешился, обе стороны подписали мировое соглашение, теперь Моника видится и с мамой, и с папой.