АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Камикадзе царя Леонида: В битве под Фермопилами 300 спартанцев не собирались спасать Грецию от персов
EUR 77.65 USD 68.22
Курс валют на 14.08.2018

Бывший муж Анны Седоковой во второй раз стал отцом

Бывший муж Анны Седоковой стал отцом во второй раз. Певица несколько лет состояла в браке с бизнесменом Максимом Чернявским, однако несмотря на общую дочь, у супругов отношения не сложились.

Бывший муж Анны Седоковой во второй раз стал отцом


В 2013 году певица с бизнесменом расстались, а три года назад Чернявский обрёл личное счастье с моделью Дарьей Сидоровой, родившая ему дочку. Молодых людей познакомила Анастасия Решетова, она была соперницей девушки на конкурсе «Мисс Россия – 2014», где Дарья выступала представительницей города Новосибирска.

Максим с Дарьей пока не расписаны и неизвестно планирует ли бизнесмен делать девушке предложение руки и сердца. В ближайшее время паре предстоят приятные хлопоты с новорожденным ребёнком. В то время как Анна Седокова пока одинока, певица этого не скрывает и часто пишет в своём микроблоге о том, что хочет найти вторую половинку. Про отца своего сына звезда не торопится рассказывать, но иногда намекает, что он пока не желает видеться с Гектром.

После развода у бизнесмена и певицы отношения были не из лучших, они не могли поделить дочь Монику. Седокова длительное время не виделась с девочкой, а во время коротких встреч рядом присутствовали посторонние люди. Позднее этот вопрос разрешился, обе стороны подписали мировое соглашение, теперь Моника видится и с мамой, и с папой.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 07:15
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дочь Курта Кобейна показала сексуальное фото из
Мэрайя Кери ради молодого бойфренда сбросила 35
Москвичка с маткой в виде сердца родила близнецов
Рианна отказалась от макарон с сыром и сразу
Бывший муж Анны Седоковой во второй раз стал отцом
Стали известны наставники на шоу талантов
Похороны дирижера Лео Корхина пройдут 16 августа
Физики исследовали свойства квазичастиц под
Ученые сравнили рационы питания шимпанзе лесов и
Евгений Плющенко собрал урожай огурцов-гигантов
Ученые использовали возможности ИИ для снижения
Образ жизни и правильное питание японцев
В Android-смартфонах обнаружили 47 уязвимостей
Соведущей Настасьи Самбурской в шоу «Ревизорро»
Жан-Поль Бельмондо планирует вернуться к работе в
В июле Mazda на 20% увеличила продажи в РФ
Детская игрушка-пищалка стала причиной свистящего
Ведущая «Орел и решка» Клава Кока шокировала
Ростех разработал новый дрон Orion-Drone со
Зонд NASA New Horizons обнаружил границу
Женщины с умственными расстройствами чаще
Google следит за изменением положения своих
Ученые разобрались в процессах развития фиброза
Судьба Земли: В Солнечной системе
В Сети появились первые «живые» снимки нового
Ирина Шейк в золотом платье произвела фурор на
В Великобритании откроют первый в мире
Ученые рассказали почему человек не может
Ученые опровергли главные мифы о Луне
Пользователи Сети сравнили фото Светланы
Просмотреть все новости