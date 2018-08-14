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Стали известны наставники на шоу талантов «Голос.60+»

Стали известны имена трех наставников, которые примут участие в популярном шоу талантов «Голос. 60+». Имя четвертого педагога назовут в самое ближайшее время.

Стали известны наставники на шоу талантов «Голос.60+»

По сообщению Первого канала, возглавят вокальный конкурс Пелагея, Леонид Агутин и Валерий Меладзе.

Накануне в соцсети «ВКонтакте» прошла трансляция подготовительной репетиции, участники которой первыми услышали имена своих наставников лично от продюсера проекта Юрия Аксюты. Он уточнил, что нынешний конкурс предназначен для вокалистов не старше 1958 года рождения.

«Голос. 60+» который уже называют «конкурсом для дедушек и бабушек», пройдет в облегченном варианте. Обычно телепроект состоит из пяти этапов, включая слепые прослушивания, поединки, нокауты, после которых идет четвертьфинал и финал. Но в этот раз запланировано только четыре этапа и, соответственно четыре эфира.

Ведущим конкурса снова станет Дмитрий Нагиев, аккомпанемент возьмет на себя джаз-группа «Фонограф» (руководитель Сергей Жилин).

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 07:13
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