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Похороны дирижера Лео Корхина пройдут 16 августа в Санкт-Петербурге

Похороны известного советского и российского дирижера Лео Корхина пройдут в четверг, 16 августа в Санкт-Петербурге. Как уточняется в сообщении городского совета по культуре, бессменный руководитель Ленинградского (Петербургского) балета на льду будет похоронен на Преображенском еврейском кладбище.

Гражданская панихида состоится в тот же день в медико-санитарной части №70.


Похороны дирижера Лео Корхина пройдут 16 августа в Санкт-Петербурге

Лео Вениаминович Корхин ушел из жизни 11 августа. Залуженному деятелю искусств России и участнику Великой отечественной войны было 89 лет. Он родился в Киеве, но с 1954 года проживал в Санкт-Петербурге.

Лео Корхин много лет дирижировал оркестром Ленинградской филармонии и преподавал в Санкт-Петербургском госинституте культуры. С его личным участием записана музыка к таким известным советским кинокартинам, как «Женя, Женечка и «катюша», «Белое солнце пустыни».

 
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 07:09
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