Похороны дирижера Лео Корхина пройдут 16 августа в Санкт-Петербурге

Гражданская панихида состоится в тот же день в медико-санитарной части №70.Лео Вениаминович Корхин ушел из жизни 11 августа. Залуженному деятелю искусств России и участнику Великой отечественной войны было 89 лет. Он родился в Киеве, но с 1954 года проживал в Санкт-Петербурге.Лео Корхин много лет дирижировал оркестром Ленинградской филармонии и преподавал в Санкт-Петербургском госинституте культуры. С его личным участием записана музыка к таким известным советским кинокартинам, как «Женя, Женечка и «катюша», «Белое солнце пустыни».