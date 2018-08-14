Похороны дирижера Лео Корхина пройдут 16 августа в Санкт-Петербурге
Похороны известного советского и российского дирижера Лео Корхина пройдут в четверг, 16 августа в Санкт-Петербурге. Как уточняется в сообщении городского совета по культуре, бессменный руководитель Ленинградского (Петербургского) балета на льду будет похоронен на Преображенском еврейском кладбище.
Гражданская панихида состоится в тот же день в медико-санитарной части №70.
Лео Вениаминович Корхин ушел из жизни 11 августа. Залуженному деятелю искусств России и участнику Великой отечественной войны было 89 лет. Он родился в Киеве, но с 1954 года проживал в Санкт-Петербурге.
Лео Корхин много лет дирижировал оркестром Ленинградской филармонии и преподавал в Санкт-Петербургском госинституте культуры. С его личным участием записана музыка к таким известным советским кинокартинам, как «Женя, Женечка и «катюша», «Белое солнце пустыни».
Гражданская панихида состоится в тот же день в медико-санитарной части №70.
Лео Вениаминович Корхин ушел из жизни 11 августа. Залуженному деятелю искусств России и участнику Великой отечественной войны было 89 лет. Он родился в Киеве, но с 1954 года проживал в Санкт-Петербурге.
Лео Корхин много лет дирижировал оркестром Ленинградской филармонии и преподавал в Санкт-Петербургском госинституте культуры. С его личным участием записана музыка к таким известным советским кинокартинам, как «Женя, Женечка и «катюша», «Белое солнце пустыни».
Общество
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 07:09