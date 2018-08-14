Физики исследовали свойства квазичастиц под действием внешнего гравитационного поля

Как считалось ранее, фононы вообще не имеют массы. Сам фонон представлен коллективным возбуждением атомов плотных жидкостей или кристаллов. Математически он описан как частица с квантово-механическими свойствами. Согласно существующей теории, на звуковые волны не оказывают влияние гравитационные силы. На основании экспериментов определено, что гравитационное поле Земли заставляет фононы распространяться в сверхтекучих жидкостях не прямыми горизонтальными линиями, а периодически изгибаться вверх.Новая работа физиков подтверждает, что фононы могут формировать условия собственного крошечного гравитационного поля. Перемещается оно в составе квазичастиц, которыми приобретается отрицательная масса.