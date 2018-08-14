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Ученые сравнили рационы питания шимпанзе лесов и саванн

Учеными впервые проведено сравнение плодов, которые предпочитают есть шимпанзе лесов и саванн. Как показали результаты, обезьяны на открытых пространствах питаются не мягкими зрелыми фруктами, а плодами с твердой кожурой.

В семейство гоминид входят шимпанзе, гориллы, орангутаны и люди. Данные представители предпочитают разнообразную еду. Принято считать, что орангутаны выбирают самые твердые плоды, а шимпанзе самые мягкие. Только диета шимпанзе обитающих в саванне не может включать такое же количества фруктов, которое доступно лесным.

Биологи США, Великобритании и Германии, сравнили механические свойства плодов, а так же состав еды обезьян тропических лесов Нгого Уганды и саванн в долине Исса Танзании. В результате специалисты определили, что саванные шимпанзе употребляют более жесткие фрукты, причем их рацион по жесткости превосходит даже еду орангутанов.

Для изучения еды шимпанзе, биологи применили изотопный анализ. Новые методы подтвердили идею, что обезьяны саванн едят много плодов распространенных в областях, содержащих разреженный древесный полог, то есть которые нужно тщательно пережевывать.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 06:00
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