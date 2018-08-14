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Ученые использовали возможности ИИ для снижения побочных эффектов от химиотерапии

Ученые с помощью искусственного интеллекта (ИИ) смогли снизить побочные эффекты от химиотерапии. Так же машинное обучение позволило значительно сократить частоту проведения сеансов.

Ранее данные процедуры назначались ежемесячно, сейчас химиотерапия осуществляется только несколько раз за год. Использование возможностей ИИ оптимизировало дозировку, понизив ее в два раза. Умной нейросетью освоены такие препараты химеотерапии, как ломустин, винкристин, темозоломид и прокарбазин. Теперь она может рассчитать их комбинации относительно веса каждого конкретного пациента, а так же степени тяжести заболевания.
Ученые использовали возможности ИИ для снижения побочных эффектов от химиотерапии


Назначение дозировки нейросетью, позволило предупреждать побочные эффекты. Лечение онкозаболеваний предыдущими моделями, требовало достижения результатов любой ценой, не учитывая состояние пациента. Сейчас нейросеть анализирует десятки тысяч вариантов, затем исключает ненужные и предлагает самый эффективный метод лечения.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 04:00
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