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Образ жизни и правильное питание японцев исключает возможность развития ожирения

Ведущий диетолог государственного института здоровья Японии рассказал, что проблемы ожирения у японцев не может быть, так как они ведут особенный образ жизни и придерживаются правильного питания.

Преодолев период голода после Второй мировой войны, японцы стали значительно больше есть, только количество жиров в рационе осталось на прежнем уровне. Специалисты отметили, что не многие граждане страны Восходящего Солнца имеют собственные автомобили, большинство предпочитает ходить пешком. Такой образ жизни сопровождается значительными физическими нагрузками. Местное население ранее любило мясо, сейчас же этот продукт заменяет рыба.
Образ жизни и правильное питание японцев исключает возможность развития ожирения


Японцы практически перестали употреблять соль за последние десятилетия, что сократило количество граждан, страдающих повышенным кровяным давлением. Говоря об ожирении, оно японцам не грозит. Местными жителями в основном употребляется готовая продукция.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 03:00
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