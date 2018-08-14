Образ жизни и правильное питание японцев исключает возможность развития ожирения

Преодолев период голода после Второй мировой войны, японцы стали значительно больше есть, только количество жиров в рационе осталось на прежнем уровне. Специалисты отметили, что не многие граждане страны Восходящего Солнца имеют собственные автомобили, большинство предпочитает ходить пешком. Такой образ жизни сопровождается значительными физическими нагрузками. Местное население ранее любило мясо, сейчас же этот продукт заменяет рыба.Японцы практически перестали употреблять соль за последние десятилетия, что сократило количество граждан, страдающих повышенным кровяным давлением. Говоря об ожирении, оно японцам не грозит. Местными жителями в основном употребляется готовая продукция.