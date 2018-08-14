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В Android-смартфонах обнаружили 47 уязвимостей

Эксперты из Kryptowire в области безопасности смогли в приложениях, прошивках популярных смартфонов на Android, обнаружить 47 уязвимостей. На основе этого специалисты назвали самые опасные модели.

В Android-смартфонах обнаружили 47 уязвимостей


В системе багги присутствуют минимум в двадцати пяти моделях устройств. В свою очередь часть уязвимостей приводит к сбоям, за счёт которых злоумышленники могут получить root-доступ к устройствам. Самые опасные неисправности помогут возможность делать скрины, видео с экрана гаджета, просматривать список контактов, оправлять SMS-сообщения, устанавливать/удалять различные программы. Эксперты смогли обнаружить ошибки в бюджетных смартфонах компаний Orbic, SKY, Plum, Coolpad, Doogee, ivo, Oppo, Leagoo. Уязвимости были найдены в следующих версиях Nokia 6, LG G6, ASUS ZenFone 3 Max, Sony Xperia L1.

На рынке имеется ещё масса устройств с различными проблемами прошивки. По словам экспертов, проблемы по выявлению уязвимостей невозможно устранить в полной мере.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 02:30
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