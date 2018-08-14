Соведущей Настасьи Самбурской в шоу «Ревизорро» станет Ида Галич
Блогер Ида Галич заявила в Instagram, что станет соведущей Настасьи Самубрской в передаче «Ревизорро». По мнению многих пользователей Сети девушка идеально подходит на эту роль.
Некогда бессменная телеведущая шоу «Ревизорро» Елена Летучая покинула программу после громкого скандала, ее место заняла Ольга Романовская. Экс-солистка «ВИА Гры» также девушка не из робкого десятка, она активно занимается спортом, да и за словом в карман не полезет. Однако это не помогло ей надолго задержаться в качестве телеведущей, через полгода она покинула проект. В 2016 году организаторы шоу пригласил скандально известную Настасью Самбурскую. Теперь ей будет помогать Ида Галич. В Instagram блогер написала, что не может больше молчать, а после добавила, что перед ее подписчиками новая ведущая программы «Ревизорро», а точнее соведущая Самбурской. Пользователи Сети решили, что это будет весьма удачный дуэт знаменитостей.
Напомним, Галич начала свою карьеру еще на первом курсе торгово–экономического университета РГТЭУ. Тогда Ида играла в университетской команде КВН, ее сильной стороной был экспромт. Также она играла на фестивале Центральной лиги Москвы, а затем и в Премьер–лиге.
Некогда бессменная телеведущая шоу «Ревизорро» Елена Летучая покинула программу после громкого скандала, ее место заняла Ольга Романовская. Экс-солистка «ВИА Гры» также девушка не из робкого десятка, она активно занимается спортом, да и за словом в карман не полезет. Однако это не помогло ей надолго задержаться в качестве телеведущей, через полгода она покинула проект. В 2016 году организаторы шоу пригласил скандально известную Настасью Самбурскую. Теперь ей будет помогать Ида Галич. В Instagram блогер написала, что не может больше молчать, а после добавила, что перед ее подписчиками новая ведущая программы «Ревизорро», а точнее соведущая Самбурской. Пользователи Сети решили, что это будет весьма удачный дуэт знаменитостей.
Напомним, Галич начала свою карьеру еще на первом курсе торгово–экономического университета РГТЭУ. Тогда Ида играла в университетской команде КВН, ее сильной стороной был экспромт. Также она играла на фестивале Центральной лиги Москвы, а затем и в Премьер–лиге.