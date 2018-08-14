Соведущей Настасьи Самбурской в шоу «Ревизорро» станет Ида Галич

Некогда бессменная телеведущая шоу «Ревизорро» Елена Летучая покинула программу после громкого скандала, ее место заняла Ольга Романовская. Экс-солистка «ВИА Гры» также девушка не из робкого десятка, она активно занимается спортом, да и за словом в карман не полезет. Однако это не помогло ей надолго задержаться в качестве телеведущей, через полгода она покинула проект. В 2016 году организаторы шоу пригласил скандально известную Настасью Самбурскую. Теперь ей будет помогать Ида Галич. В Instagram блогер написала, что не может больше молчать, а после добавила, что перед ее подписчиками новая ведущая программы «Ревизорро», а точнее соведущая Самбурской. Пользователи Сети решили, что это будет весьма удачный дуэт знаменитостей.Напомним, Галич начала свою карьеру еще на первом курсе торгово–экономического университета РГТЭУ. Тогда Ида играла в университетской команде КВН, ее сильной стороной был экспромт. Также она играла на фестивале Центральной лиги Москвы, а затем и в Премьер–лиге.