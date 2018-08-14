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В июле Mazda на 20% увеличила продажи в РФ

В июле Mazda на 20% увеличила продажи в РФ, реализовав 2567 автомобилей. По итогам 7 месяцев текущего года продажи марки составили 16 829 авто.

В июле Mazda на 20% увеличила продажи в РФ


Это на 28 процентов больше прошлогоднего показателя. Рыночная доля Mazda в результате составила 1,7 процента (годом ранее - 1,6%). Бестселлером Mazda остается современный кроссовер CX-5. Его продажи в июле достигли 1 730 авто (+4%). С начала года показатель реализаций составил 11 949 единиц (плюс 23%). Автомобиль смог войти в ТОП-25 самых реализуемых моделей на российском авторынке. Специалисты отмечали, что продажи Mazda в рамках отечественного рынка по итогам текущего года могут увеличиться на 15-20 процентов.

Во Владивостоке на автозаводе «Мазда Соллерс» в феврале этого года началось производство семиместного кроссовера версии Mazda CX-9. Данное авто стало третьей моделью Mazda отечественной сборки после кросса Mazda CX-5, а также седана Mazda6.

 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 00:00
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