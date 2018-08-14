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Жан-Поль Бельмондо планирует вернуться к работе в кино

Жан-Поль Бельмондо может возвратиться к работе в кино. Об этом 85-летний актер заявил во время интервью для известного французского издания Corse-Matin.

Жан-Поль Бельмондо планирует вернуться к работе в кино


По словам Бельмондо, в театре для него стало играть слишком тяжело. Актер в настоящее время отдыхает на Корсике в городе Сен-Флоран. Жан-Поль заметил, что он пока не имеет каких-либо окончательных договоренностей про участие в съемках. Знаменитость получает много предложений и рассматривает все варианты.

Французский актер рассчитывает, что в дальнейшем их будет еще больше, а также верит в будущее. По словам артиста, желание сниматься в кино всегда оставалось с ним. Но он хочет, чтобы весь рабочий процесс был хорошо организован. Стоит напомнить, что актер в 2001 году был частично парализован после перенесенного инсульта.

 
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Общество / Культура
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 00:30
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