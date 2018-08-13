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Детская игрушка-пищалка стала причиной свистящего кашля у ребенка

Врачи из Всеиндийского института медицинских наук в Нью-Дели выяснили причины, вызвавшие свистящий кашель у ребенка. Как оказалось, звук издавала игрушка-пищалка, которую он проглотил.

Четырехлетнего сына в поликлинику привели родители и сообщили, что мальчик уже два дня испытывает дискомфорт в области грудной клетки. При этом общее его состояние было отличным, без симптомов инфекции верхних дыхательных путей. Родители рассказали, ребенок играл с игрушечной пищалкой и после этого у него появились признаки недуга. Результаты рентгена показали, что левое легкое ребенка ненормально раздуто, данный факт мог указывать на инородное тело в бронхах.
Детская игрушка-пищалка стала причиной свистящего кашля у ребенка


Специалисты извлекли застрявший объект под общим наркозом, методом жесткой бронхоскопии. В результате выяснилось, что пищалка закрывала левый сегментарный бронх. После ее извлечения, прекратился свистящий кашель, а левое легкое приняло свои нормальные размеры.

 
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Общество
Добавил: Дубов Дмитрий Вчера, 23:50
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