Детская игрушка-пищалка стала причиной свистящего кашля у ребенка

Четырехлетнего сына в поликлинику привели родители и сообщили, что мальчик уже два дня испытывает дискомфорт в области грудной клетки. При этом общее его состояние было отличным, без симптомов инфекции верхних дыхательных путей. Родители рассказали, ребенок играл с игрушечной пищалкой и после этого у него появились признаки недуга. Результаты рентгена показали, что левое легкое ребенка ненормально раздуто, данный факт мог указывать на инородное тело в бронхах.Специалисты извлекли застрявший объект под общим наркозом, методом жесткой бронхоскопии. В результате выяснилось, что пищалка закрывала левый сегментарный бронх. После ее извлечения, прекратился свистящий кашель, а левое легкое приняло свои нормальные размеры.