Ведущая «Орел и решка» Клава Кока шокировала фанатов разбитым лицом

Обнародованный снимок телеведущая подписала довольно коротко и лаконично: «Допрыгалась». Клава Кока пообещала своим поклонникам рассказать о том, что с ней произошло чуть позже. Тем не менее, пролить свет на ситуацию с телеведущей решил один из ее подписчиков. Он рассказал, что ведущая «Орел и решка» упала во время прогулки на катере. В какой-то момент капитан произвел резкое торможение и знаменитость не смогла удержаться, получив сильный удар. Клаве пришлось даже обратиться в больницу, где ей была оказана первая помощь.Пользователи Сети попросили ведущую «Орел и решка» в следующий раз быть более осторожной и пожелали ей, как можно быстрее поправиться. Отметим, что Клава Кока известна зрителю не только как телеведущая трэвел-шоу, но и как исполнительница лейбла Black Star. Кроме этого, девушка снялась в ряде рекламных клипов для компании Coсa-Cola.