Ростех разработал новый дрон Orion-Drone со специальным оптическим оборудованием

Новый дрон Orion-Drone получил возможность работы в условиях нулевой видимости. В данном случае на летательный аппарат устанавливается камера, которая работает в ультрафиолетовом, а также коротковолновом диапазоне инфракрасного спектра. Представленный летательный аппарат с данным оптическим оборудованием можно применять в условиях высокой задымлённости. Разработчиками в пресс-релизе сообщается, что дрон создавали для оценки дорожного покрытия, обнаружения утечки газа, а также пожаров в местах стихийных бедствий.Дальность полета такого дрона составляет около 10 километров. Максимальная скорость летательного аппарата составляет 100 км/час. В воздухе дрон Orion-Drone может находиться приблизительно до трех часов.