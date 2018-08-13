Google следит за изменением положения своих пользователей

В случае отключения в настройках конфиденциальности истории местоположения, не изменяя настройки поиска, а также самой истории приложений, все сведения продолжают считываться и автоматически сохраняться на разных сторонних сервисах. Систему поиска и приложение для прогноза погоды на Android журналисты отнесли к группе Google Maps. В поддержке компании отмечается, что пользователи, отключившие геолокацию, блокируют полностью доступ к сведениям о местоположении для всех приложений. В данном случае неважно, какая ОС стоит на устройстве - iOS либо Android.Журналисты осенью прошлого года сообщали, что устройства с ОС от Google проводят в фоновом режиме сбор информации про местоположение пользователя с помощью вышек сотовой связи. Несмотря на отключенную геолокацию и извлеченную сим-карту на сервера Google продолжают отправляться сведения.