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Google следит за изменением положения своих пользователей

В СМИ передают, что корпорация Google следит за изменением положения своих пользователей. Ряд отдельных приложений интернет-гиганта осуществляют слежение за перемещениями владельца гаджета даже при блокировке устройства.

Google следит за изменением положения своих пользователей


В случае отключения в настройках конфиденциальности истории местоположения, не изменяя настройки поиска, а также самой истории приложений, все сведения продолжают считываться и автоматически сохраняться на разных сторонних сервисах. Систему поиска и приложение для прогноза погоды на Android журналисты отнесли к группе Google Maps. В поддержке компании отмечается, что пользователи, отключившие геолокацию, блокируют полностью доступ к сведениям о местоположении для всех приложений. В данном случае неважно, какая ОС стоит на устройстве - iOS либо Android.

Журналисты осенью прошлого года сообщали, что устройства с ОС от Google проводят в фоновом режиме сбор информации про местоположение пользователя с помощью вышек сотовой связи. Несмотря на отключенную геолокацию и извлеченную сим-карту на сервера Google продолжают отправляться сведения.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 22:20
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