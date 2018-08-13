Ученые разобрались в процессах развития фиброза

Человек, заболевший идиопатическим легочным фиброзом, имеет мало шансов на выздоровление. Ученые разобрались в процессах развития фиброза, но пока сам процесс развития заражения мало изучен.



Команде специалистов, представляющих Объединение немецких научных центров им. Гельмгольца вместе с коллегами из Университета Денвера, удалось обнаружить связь болезни с белком WNT5A. Существующие составы медикаментов только замедляют прогрессирование фиброза. В настоящее время экспертам удалось приблизиться к лечению недуга. Как оказалось, он развивается при увеличении количества внеклеточных везикул, ретранслирующих в легкие сигналы WNT5A.



Доктор Мелани Кенигшофф рассказал, что ранее, клеточные везикулы не связывали с проявлением идиопатического легочного фиброза. Весь механизм удалось проследить в ходе экспериментов, отчет по которым специалисты опубликовали в American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. Эксперты рассматривают новое открытие, как дополнительный фармакологический биомаркер, который поможет при разработке терапии.



