Ученые разобрались в процессах развития фиброза
Человек, заболевший идиопатическим легочным фиброзом, имеет мало шансов на выздоровление. Ученые разобрались в процессах развития фиброза, но пока сам процесс развития заражения мало изучен.
Команде специалистов, представляющих Объединение немецких научных центров им. Гельмгольца вместе с коллегами из Университета Денвера, удалось обнаружить связь болезни с белком WNT5A. Существующие составы медикаментов только замедляют прогрессирование фиброза. В настоящее время экспертам удалось приблизиться к лечению недуга. Как оказалось, он развивается при увеличении количества внеклеточных везикул, ретранслирующих в легкие сигналы WNT5A.
Доктор Мелани Кенигшофф рассказал, что ранее, клеточные везикулы не связывали с проявлением идиопатического легочного фиброза. Весь механизм удалось проследить в ходе экспериментов, отчет по которым специалисты опубликовали в American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. Эксперты рассматривают новое открытие, как дополнительный фармакологический биомаркер, который поможет при разработке терапии.
Команде специалистов, представляющих Объединение немецких научных центров им. Гельмгольца вместе с коллегами из Университета Денвера, удалось обнаружить связь болезни с белком WNT5A. Существующие составы медикаментов только замедляют прогрессирование фиброза. В настоящее время экспертам удалось приблизиться к лечению недуга. Как оказалось, он развивается при увеличении количества внеклеточных везикул, ретранслирующих в легкие сигналы WNT5A.
Доктор Мелани Кенигшофф рассказал, что ранее, клеточные везикулы не связывали с проявлением идиопатического легочного фиброза. Весь механизм удалось проследить в ходе экспериментов, отчет по которым специалисты опубликовали в American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. Эксперты рассматривают новое открытие, как дополнительный фармакологический биомаркер, который поможет при разработке терапии.
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 22:00