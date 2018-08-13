Ирина Шейк в золотом платье произвела фурор на Ибице

Российская модель и ее возлюбленный голливудский актер Брэдли Купер воспитывают дочь Лею. В обычной жизни Ирина Шейк предпочитает удобную и повседневную одежду, но на светских мероприятия появляется в модных брендах дизайнеров. Знаменитости устроили на прославленном курорте грандиозную тусовку под названием Metal Mania. Все собравшиеся гости были поражены платьем звезды, которая надела наряд насыщенного золотого оттенка, состоящий из отдельных пластин, дополнив образ полусапожками на шпильке с открытым носком. Папарацци не заметили на вечеринке 43-летнего Брэдли Купера.Несколько недель назад звездная пара отдыхала в итальянском Позитано и одной неосторожной фотографией дала повод пустить слухи о второй беременности Ирины. Но на Ибице модель показала превосходную фигуру без намека на интересное положение.