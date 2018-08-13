Зонд NASA New Horizons обнаружил границу Солнечной системы

Подобное явление было также зафиксировано раннее аппаратом Voyager. Как объяснили ученые, солнечная энергия вступает в реакцию с частичками водорода, вследствие чего они отсвечивают ультрафиолетом. Если же эта звездная энергия ослабевает, в пространстве начинает накапливаться галактический водород, создавая некую стену или преграду, при этом свечение его становится совершенно иным. Именно это явление и было замечено New Horizons.Ученые также не исключают, что изменение свечения могло возникнуть вследствие воздействия некоего объекта, расположенного у границы Солнечной системы.