Зонд NASA New Horizons обнаружил границу Солнечной системы
Зонд NASA New Horizons обнаружил границу Солнечной системы. Водородная преграда является регионом, где заканчивается энергия звезды, а дальше находится межпланетная материя, заполненная аналогичным элементом.
Подобное явление было также зафиксировано раннее аппаратом Voyager. Как объяснили ученые, солнечная энергия вступает в реакцию с частичками водорода, вследствие чего они отсвечивают ультрафиолетом. Если же эта звездная энергия ослабевает, в пространстве начинает накапливаться галактический водород, создавая некую стену или преграду, при этом свечение его становится совершенно иным. Именно это явление и было замечено New Horizons.
Ученые также не исключают, что изменение свечения могло возникнуть вследствие воздействия некоего объекта, расположенного у границы Солнечной системы.
Подобное явление было также зафиксировано раннее аппаратом Voyager. Как объяснили ученые, солнечная энергия вступает в реакцию с частичками водорода, вследствие чего они отсвечивают ультрафиолетом. Если же эта звездная энергия ослабевает, в пространстве начинает накапливаться галактический водород, создавая некую стену или преграду, при этом свечение его становится совершенно иным. Именно это явление и было замечено New Horizons.
Ученые также не исключают, что изменение свечения могло возникнуть вследствие воздействия некоего объекта, расположенного у границы Солнечной системы.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Вчера, 22:55