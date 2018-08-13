Женщины с умственными расстройствами чаще оказываются в интересном положении – Ученые

Большинство из лиц в данной категории не имеют доступа к информации о планировании беременности и способах контрацепции, что приводит к рождению ребенка. Стоит отметить, что в 49% случаев дело заканчивается искусственным абортом, 18% особ прерывают беременность, и лишь 33 % будущих матерей принимают решение выносить плод.По словам экспертов каждый 100-й взрослый человек страдает, каким либо умственным расстройством, например, аутизм или синдром Дауна, также имеет место синдром фетального алкоголя. Эти и другие неспецифические состояния становятся причиной ограничения интеллектуально и социального развития женщин. В связи с этим, им сложно адаптироваться в социуме и понять весь спектр социальных и медицинских сторон вопроса.