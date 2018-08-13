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Женщины с умственными расстройствами чаще оказываются в интересном положении – Ученые

Канадские ученые выяснили, что женщины с умственными расстройствами чаще оказываются в интересном положении. Результаты работ опубликованы в профильных изданиях.

Женщины с умственными расстройствами чаще оказываются в интересном положении – Ученые


Большинство из лиц в данной категории не имеют доступа к информации о планировании беременности и способах контрацепции, что приводит к рождению ребенка. Стоит отметить, что в 49% случаев дело заканчивается искусственным абортом, 18% особ прерывают беременность, и лишь 33 % будущих матерей принимают решение выносить плод.

По словам экспертов каждый 100-й взрослый человек страдает, каким либо умственным расстройством, например, аутизм или синдром Дауна, также имеет место синдром фетального алкоголя. Эти и другие неспецифические состояния становятся причиной ограничения интеллектуально и социального развития женщин. В связи с этим, им сложно адаптироваться в социуме и понять весь спектр социальных и медицинских сторон вопроса.

 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Вчера, 22:40
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