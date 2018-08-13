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В Великобритании откроют первый в мире автомобильный курорт

В Великобритании построят первый в мире современный «автомобильный курорт». Учреждение появится в бизнес-центре Bicester Heritage, который соорудили на месте бывшей военной базы.

В Великобритании откроют первый в мире автомобильный курорт


Данное заведение включает отель на 344 номера, бар, спортзал, бар, бассейн, гоночный трек, выставочный центр и т.п. На месте бизнес-центра Bicester Heritage раньше размещалась база Королевских Военно-Воздушных Сил Великобритании. На сегодняшний день ее территорию делят между собой 35 компаний. В свою очередь они занимаются реставрацией классического, а также раритетного транспорта. Владельцы этих компаний позаботились про восстановление аэродрома, различных технических зданий, ангаров, улиц.

Дизайном «автомобильного курорта» занимается архитектурное бюро Dexter Moren Associate. В данном случае специалисты должны спроектировать современное здание, где будут подчеркнуты уникальная, а также богатая история комплекса. Бюро отвечает за то, чтобы здание местного отеля ассоциировалось с автомобилями и авиацией.

 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:00
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