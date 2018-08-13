В Великобритании откроют первый в мире автомобильный курорт

Данное заведение включает отель на 344 номера, бар, спортзал, бар, бассейн, гоночный трек, выставочный центр и т.п. На месте бизнес-центра Bicester Heritage раньше размещалась база Королевских Военно-Воздушных Сил Великобритании. На сегодняшний день ее территорию делят между собой 35 компаний. В свою очередь они занимаются реставрацией классического, а также раритетного транспорта. Владельцы этих компаний позаботились про восстановление аэродрома, различных технических зданий, ангаров, улиц.Дизайном «автомобильного курорта» занимается архитектурное бюро Dexter Moren Associate. В данном случае специалисты должны спроектировать современное здание, где будут подчеркнуты уникальная, а также богатая история комплекса. Бюро отвечает за то, чтобы здание местного отеля ассоциировалось с автомобилями и авиацией.