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Ученые рассказали почему человек не может совершить посадку на Юпитер

Ученые рассказали, почему человек не может совершить посадку на Юпитер. Они предлагают вспомнить классификацию газового гиганта, чтобы представить все последствия опасной миссии.

Сотрудники NASA отметили, что первая причина представлена составом планеты, который специалисты сравнили с огромным облаком. Только пролететь сквозь Юпитер не получится, потому что человек может умереть несколько раз, совершая путь к «ядру» объекта. Аналогичная ситуация случилась с межпланетным аппаратом «Галилео», потерявшем связь с бортом в 1995 году. Он погрузился на 120 км к поверхности планеты и был уничтожен давлением, которое превышает земное в сотни тысяч раз. Так же, человека стошнит в облаках от небывалой качки, вызванной быстротой вращения небесного тела.
Ученые рассказали почему человек не может совершить посадку на Юпитер


На планете день длится 9,5 земных часов. Температура повышается до 3371°C на глубине 4023 км. А уже ближе к центру, «жара» достигнет 6093°C. При этом давление будет превышать земное в 2 млн. раз. Вибрации полюсов центра Юпитера станут играть с человеком, подбрасывая или опуская его, но он может стать последним пристанищем астронавтов , если с ними ничего не случится от воздействия вышеупомянутых процессов.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 20:55
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