Ученые рассказали почему человек не может совершить посадку на Юпитер

Сотрудники NASA отметили, что первая причина представлена составом планеты, который специалисты сравнили с огромным облаком. Только пролететь сквозь Юпитер не получится, потому что человек может умереть несколько раз, совершая путь к «ядру» объекта. Аналогичная ситуация случилась с межпланетным аппаратом «Галилео», потерявшем связь с бортом в 1995 году. Он погрузился на 120 км к поверхности планеты и был уничтожен давлением, которое превышает земное в сотни тысяч раз. Так же, человека стошнит в облаках от небывалой качки, вызванной быстротой вращения небесного тела.На планете день длится 9,5 земных часов. Температура повышается до 3371°C на глубине 4023 км. А уже ближе к центру, «жара» достигнет 6093°C. При этом давление будет превышать земное в 2 млн. раз. Вибрации полюсов центра Юпитера станут играть с человеком, подбрасывая или опуская его, но он может стать последним пристанищем астронавтов , если с ними ничего не случится от воздействия вышеупомянутых процессов.