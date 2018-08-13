Судьба Земли: В Солнечной системе активизировались извержения вулканов

В NASA сообщают о настоящей цепной реакции извержений вулканов на многих космических объектах. Особенно агентство озабочено ситуацией на луне Юпитера Ио, где кроме 400 вулканов есть сформировавшийся под гравитационным давлением газового гиганта новый супервулкан. Кроме того, аналогичная ситуация замечена на Венере и лунах Сатурна.Уфологи узрели в этом повсеместном явлении инопланетный след, простые обыватели грешат на приход Нибиру, а ученые во всем винят Солнце. Однако главная звезда Солнечной системы вряд ли может быть катализатором вулканической активности такого масштаба, так как она сохраняет стабильность на протяжении 60 лет. И все же эксперты опасаются, что в случае извержения вулканов планетарного масштаба жизнь человечества может оказаться под угрозой.