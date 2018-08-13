Михаил Сироткин: «Наши подрядчики на сверхприбыли не надеются»

Когда в 2009 году председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер поручил руководство тендерным комитетом Михаилу Сироткину, то главную задачу новому руководителю подразделения сформулировал так: не просто эффективно делать закупки, а полностью проанализировать и сделать эффективными все затраты корпорации, прежде всего - ее расходную часть. Новый руководитель так сумел наладить работу своей структуры, что вскоре комитет был преобразован в департамент по управлению корпоративными затратами. К этому времени оптимизация расходов стала приносить монополии сотни миллиардов рублей ежегодно.Не все контрагенты газовой монополии сначала восприняли всерьез назначение Сироткина. Многие из них на подрядах и поставках «Газпрому» получали огромные деньги. Когда же глава департамента так организовал тендеры и закупки, что цена работ, товаров и услуг стала минимально возможной на рынке, то некоторые компании с большими лоббистскими возможностями стали пытаться влиять на Сироткина. Но все попытки заручиться его «поддержкой»посредством взяток и звонков из высоких кабинетов ни к чему не привели. Тогда в ход пошла тяжелая артиллерия - желтая пресса. Сколько ушатов грязи было вылито на принципиального и несговорчивого Сироткина, он и сам точно не знает! При этом об огромном давлении на него со стороны структур, не желающих терять «свои» деньги на подрядах «Газпрома», сам Сироткин распространяться не любит.«Должен сказать, что да, действительно, такой момент имеется, наверное, он не очень приятен... Но что тут можно сказать – это наш работа», - коротко говорит Сироткин.При этом глава департамента упрямо продолжает гнуть свою линию: все закупки «Газпрома» должны производиться по минимальной цене.«Мы нашу работу делать будем. И хочу следующее сказать, что на сверхприбыли, скорее всего, рассчитывать не придется. Имею в виду наших контрагентов», - предупреждает глава департамента корпоративных закупок.«Это очень многих нервирует, не нравится, но мы это будем делать всегда, - продолжает Сироткин. - Закон это позволяет. Для нас важна выгода «Газпрома».