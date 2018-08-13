АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Камикадзе царя Леонида: В битве под Фермопилами 300 спартанцев не собирались спасать Грецию от персов
EUR 76.68 USD 66.91
Курс валют на 11.08.2018

Ученые опровергли главные мифы о Луне

Ученые опровергли главные мифы о Луне, которые часто волнуют простых обывателей. Они озвучили темы, связанные с внеземной жизнью на спутнике Земли, а также затронули моменты его колонизации в будущем.

Ученые опровергли главные мифы о Луне


Луна всегда привлекала не только экспертов, но и астрономов-любителей во все времена, а также ей приписывали немало мистических свойств. Многие из них были опровергнуты официальной наукой раньше, а сейчас специалисты решили дополнить информацию новыми фактами. Так, например, считается, что внутри объекта находится пустота, но исследования магнитного поля опровергли этот миф. Согласно второму распространенному мнению, на Луне никогда не было условий для зарождения жизни. Однако эксперты так не считают.

Данные космических аппаратов, исследовавших формирование спутника Земли около 4 млрд. лет показали, что среда была практически идеальна для зарождения и дальнейшего проживания на ней простейших бактерий. Третий миф противоречив сам по себе, так как считается, что на Луне можно жить хоть сейчас. Однако эксперты настроены не так положительно. Исследователи предостерегают о лунной пыли, которая, попав на слизистые глаз человека, может спровоцировать серьезные заболевания, вызывающие патологические процессы в организме.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 20:40
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ирина Шейк в золотом платье произвела фурор на
В Великобритании откроют первый в мире
Ученые рассказали почему человек не может
Ученые опровергли главные мифы о Луне
Пользователи Сети сравнили фото Светланы
NASA придумало новый проект для поиска внеземной
СМИ: Наталья Поклонская вышла замуж за чиновника
Ученые: Лень стала причиной исчезновения
в Сети появились новые снимки «заряженного»
СМИ рассказали, почему Алла Пугачева прячет
Ученые определили принципы распределения влаги в
В Новосибирске суд отклонил иск недовольного
Ученые: Новый метод анализа крови поможет
В Канзас-сити американец запечатлел на камеру
«ВКонтакте» придумали способ защитить российских
Михаил Сироткин: «Наши подрядчики на сверхприбыли
Юлия Барановская публично призналась своему
В Саудовской Аравии отец простил убийцу сына
В Австралии прозрачный пришелец был запечатлен на
Яндекс запускает автоматическую ленту
Datsun показал специальную версию хэтчбека Datsun
Эксперт Константин Соколов рассказал, почему
Хромбуки могут получить поддержку системы Windows
Звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова
5 тысяч дней в эфире: как изменились самые яркие
Ученые раскрыли тайну разноцветных полос на
В Европе представили обновлённый кроссовер Honda
Eminem побил собственный рекорд по скорости
Журналист Джордж Цукалос разоблачил мифы о
Израиль ищет деньги на проведение песенного
Просмотреть все новости