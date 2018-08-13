Ученые опровергли главные мифы о Луне

Луна всегда привлекала не только экспертов, но и астрономов-любителей во все времена, а также ей приписывали немало мистических свойств. Многие из них были опровергнуты официальной наукой раньше, а сейчас специалисты решили дополнить информацию новыми фактами. Так, например, считается, что внутри объекта находится пустота, но исследования магнитного поля опровергли этот миф. Согласно второму распространенному мнению, на Луне никогда не было условий для зарождения жизни. Однако эксперты так не считают.Данные космических аппаратов, исследовавших формирование спутника Земли около 4 млрд. лет показали, что среда была практически идеальна для зарождения и дальнейшего проживания на ней простейших бактерий. Третий миф противоречив сам по себе, так как считается, что на Луне можно жить хоть сейчас. Однако эксперты настроены не так положительно. Исследователи предостерегают о лунной пыли, которая, попав на слизистые глаз человека, может спровоцировать серьезные заболевания, вызывающие патологические процессы в организме.