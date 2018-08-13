АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Камикадзе царя Леонида: В битве под Фермопилами 300 спартанцев не собирались спасать Грецию от персов
EUR 76.68 USD 66.91
Курс валют на 11.08.2018

Пользователи Сети сравнили фото Светланы Бондарчук и Эвелины Бледанс в купальниках

Пользователи Сети часто сравнивают 49-летнюю Светлану Бондарчук и ее ровесницу Эвелину Бледанс. Недавно знаменитости опубликовали на своих странницах в Instagram фотографии в купальниках, а поклонники устроили дискуссию по такому поводу.

Пользователи Сети сравнили фото Светланы Бондарчук и Эвелины Бледанс в купальниках

Недавно Бледанс и Бондарчук развелись со своими супругами и вновь занялись поиском второй половинки. В 2017 году Эвелина рассталась со своим мужем Александром Семиным. Теперь артистка одна воспитывает сына Семена, который страдает синдромом Дауна. Все свое свободное время знаменитость уделяет ребенку, но и о себе она тоже не забывает. Актриса театра и кино не раз отмечала, что мечтает встретить любовь и обрести настоящее женское счастье. Бондарчук уже завела нового возлюбленного, который младше нее не несколько лет. Новым ухажером бывшей жены режиссера стал фотограф Сергей Табунов. Мужчина практически на всех мероприятиях сопровождает свою звездную возлюбленную.

Пользователи Сети сравнили фото Светланы Бондарчук и Эвелины Бледанс в купальниках

Недавно Бледанс и Бондарчук опубликовали в Instagram фотографии в купальниках, которые пользователи Сети сравнили между собой. Многие решили, что Светлана смогла превзойти Эвелину, так как выглядела более сексапильнее в пляжном наряде, чем ее коллега.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 20:25
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ирина Шейк в золотом платье произвела фурор на
В Великобритании откроют первый в мире
Ученые рассказали почему человек не может
Ученые опровергли главные мифы о Луне
Пользователи Сети сравнили фото Светланы
NASA придумало новый проект для поиска внеземной
СМИ: Наталья Поклонская вышла замуж за чиновника
Ученые: Лень стала причиной исчезновения
в Сети появились новые снимки «заряженного»
СМИ рассказали, почему Алла Пугачева прячет
Ученые определили принципы распределения влаги в
В Новосибирске суд отклонил иск недовольного
Ученые: Новый метод анализа крови поможет
В Канзас-сити американец запечатлел на камеру
«ВКонтакте» придумали способ защитить российских
Михаил Сироткин: «Наши подрядчики на сверхприбыли
Юлия Барановская публично призналась своему
В Саудовской Аравии отец простил убийцу сына
В Австралии прозрачный пришелец был запечатлен на
Яндекс запускает автоматическую ленту
Datsun показал специальную версию хэтчбека Datsun
Эксперт Константин Соколов рассказал, почему
Хромбуки могут получить поддержку системы Windows
Звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова
5 тысяч дней в эфире: как изменились самые яркие
Ученые раскрыли тайну разноцветных полос на
В Европе представили обновлённый кроссовер Honda
Eminem побил собственный рекорд по скорости
Журналист Джордж Цукалос разоблачил мифы о
Израиль ищет деньги на проведение песенного
Просмотреть все новости