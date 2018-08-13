Пользователи Сети сравнили фото Светланы Бондарчук и Эвелины Бледанс в купальниках

Недавно Бледанс и Бондарчук развелись со своими супругами и вновь занялись поиском второй половинки. В 2017 году Эвелина рассталась со своим мужем Александром Семиным. Теперь артистка одна воспитывает сына Семена, который страдает синдромом Дауна. Все свое свободное время знаменитость уделяет ребенку, но и о себе она тоже не забывает. Актриса театра и кино не раз отмечала, что мечтает встретить любовь и обрести настоящее женское счастье. Бондарчук уже завела нового возлюбленного, который младше нее не несколько лет. Новым ухажером бывшей жены режиссера стал фотограф Сергей Табунов. Мужчина практически на всех мероприятиях сопровождает свою звездную возлюбленную.Недавно Бледанс и Бондарчук опубликовали в Instagram фотографии в купальниках, которые пользователи Сети сравнили между собой. Многие решили, что Светлана смогла превзойти Эвелину, так как выглядела более сексапильнее в пляжном наряде, чем ее коллега.