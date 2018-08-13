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NASA придумало новый проект для поиска внеземной жизни

NASA придумало новый проект для поиска внеземной жизни. Он поможет ученым использовать другие методы для исследования космических объектов.

NASA придумало новый проект для поиска внеземной жизни


Как сообщила научный сотрудник NASA Мелисса Флойд, в космическом агентстве планируют приступить к созданию минилабораторий, которые будут затем встроены в роверы для исследований почвы на других планетах на предмет наличия на них живых организмов. Флойд объяснила, что это совершенно новый принцип поиска внеземной жизни, так как в данное время подход к этой миссии ведется лишь по косвенным уликам, собранным аппаратами на различных объектах.

По словам эксперта, новый проект может помочь найти признаки существования инопланетной жизни на Марсе. До сих пор, несмотря на множественные миссии, убедительных доказательств так и не было обнаружено, хотя на этапе своего формирования Земля и Марс имели похожую среду. В данное время на нашей планете тоже обитают микроорганизмы, приспособленные к крайне экстремальным условиям.
Поэтому с помощью новых технологий ученые надеются обнаружить не косвенные улики, а прямые доказательства существования пришельцев на других мирах.

 
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Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 20:05
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