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СМИ: Наталья Поклонская вышла замуж за чиновника Ивана Соловьева

По данным прессы, бывший прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская вышла замуж за чиновника Ивана Соловьева. Церемония бракосочетания состоялась в минувшие выходные в Крыму.

СМИ: Наталья Поклонская вышла замуж за чиновника Ивана Соловьева


Избранник Поклонской занимает пост главы аппарата уполномоченного по правам человека. На скромной свадебной церемонии присутствовали родственники, друзья и коллеги депутата. Сама Наталья Владимировна пока предпочитает не комментировать информацию.

Стоит отметить, что у 38-летней Поклонской есть наследница, родившаяся в 2005 году. В июне прошедшего года депутат сообщила, что она замужем, однако в дальнейшем опровергла данные сведения.

 
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Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:50
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