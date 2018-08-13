СМИ: Наталья Поклонская вышла замуж за чиновника Ивана Соловьева

Избранник Поклонской занимает пост главы аппарата уполномоченного по правам человека. На скромной свадебной церемонии присутствовали родственники, друзья и коллеги депутата. Сама Наталья Владимировна пока предпочитает не комментировать информацию.Стоит отметить, что у 38-летней Поклонской есть наследница, родившаяся в 2005 году. В июне прошедшего года депутат сообщила, что она замужем, однако в дальнейшем опровергла данные сведения.