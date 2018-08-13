СМИ: Наталья Поклонская вышла замуж за чиновника Ивана Соловьева
По данным прессы, бывший прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская вышла замуж за чиновника Ивана Соловьева. Церемония бракосочетания состоялась в минувшие выходные в Крыму.
Избранник Поклонской занимает пост главы аппарата уполномоченного по правам человека. На скромной свадебной церемонии присутствовали родственники, друзья и коллеги депутата. Сама Наталья Владимировна пока предпочитает не комментировать информацию.
Стоит отметить, что у 38-летней Поклонской есть наследница, родившаяся в 2005 году. В июне прошедшего года депутат сообщила, что она замужем, однако в дальнейшем опровергла данные сведения.
Избранник Поклонской занимает пост главы аппарата уполномоченного по правам человека. На скромной свадебной церемонии присутствовали родственники, друзья и коллеги депутата. Сама Наталья Владимировна пока предпочитает не комментировать информацию.
Стоит отметить, что у 38-летней Поклонской есть наследница, родившаяся в 2005 году. В июне прошедшего года депутат сообщила, что она замужем, однако в дальнейшем опровергла данные сведения.
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:50