в Сети появились новые снимки «заряженного» седана Lada Vesta Sport

На снимке запечатлена модель, которая окрашена серо-стальную эмалью «Тайфун». Lada Vesta Sport обладает стильным обвесом, включающим оригинальные бамперы, спойлер на крышке автомобильного багажника, «юбки» на порогах. Авто наделили светодиодными ДХО, подсветкой поворотов. Авто имеет новые распредвалы с измененным профилем, оригинальную калибровку контроллера, повышенное давление в топливной системе. В подвеске используются стойки, а также задние амортизаторы увеличенной размерности. Клиренс в сравнении с обычным седаном понижен. Новинка под капотом вмещает бензиновый 1,8-литровый двигатель ВАЗ-21179 на 145 лошадиных сил. Мотор работает на пару с пятискоростной механической трансмиссией Renault. Новинка может разгоняться до 198 км/час.Авто комплектуется спортивными передними сидениями с боковой развитой поддержкой, комбинированной кожаной отделкой с тиснением под алькантары и карбон. Имеется также центральный бокс-подлокотник, черная обивка крыши, специальные накладки на дверных порогах.