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СМИ рассказали, почему Алла Пугачева прячет своего маленького племянника от публики

Знаменитая певица Алла Пугачева не скрывает, что воспитывает не только своих детей Гарри и Елизавету, но и внучатого племянника Евгения, которого она не показывает публике. Сейчас СМИ решили рассказать, почему Примадонна прячет своего маленького родственника.

СМИ рассказали, почему Алла Пугачева прячет своего маленького племянника от публики

Как утверждают осведомленные источники, в сентябре сыну родственника Аллы Борисовны Влада исполнится семь лет. Примадонна сама готова сопровождать мальчика на школьную линейку, которая станет первой в его жизни. По словам знакомой знаменитого семейства, звезда обожает своего внучатого племянника и заботится о нем, как о собственном ребенке. Она наняла для мальчика репетиторов, приобрела все необходимые школьные принадлежности и форму. С ребенка буквально «сдувают пылинки» и стараются ни в чем его не ограничивать.

СМИ рассказали, почему Алла Пугачева прячет своего маленького племянника от публики

При этом Евгений живет в доме водителя, который работает у исполнительницы много лет. Алла Борисовна прячет мальчика, поскольку опасается, что его родная мать предпримет попытки забрать ребенка. По данным, распространенными СМИ, родители мальчика имели пагубные привычки, так что он до этого времени находился без присмотра.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 19:05
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