В Новосибирске суд отклонил иск недовольного результатами ЕГЭ выпускника

Ответчиками по заявлению выпускника гимназии №4 выступили государственная экзаменационная комиссия по Новосибирской области, а также областное министерство образования. Артем Веселов считает, что ему поставили неверную оценку за его ответ на один из вопросов. Тогда выпускник ссылался на учебник, который не входит в список изучаемых в школе. Адвокат школьника Ирина Гребнева заявила, что результатом рассмотрения иска они недовольны и планируют его обжаловать.Решение суда не имеет никакого влияния на продолжение образования школьником. Веселов уже зачислен на первый курс в московскую Высшую школу экономики.