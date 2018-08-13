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В Новосибирске суд отклонил иск недовольного результатами ЕГЭ выпускника

В Новосибирске суд отклонил иск недовольного результатами ЕГЭ выпускника. Инцидент случился после того, как школьник набрал 88 балов по обществознанию.

В Новосибирске суд отклонил иск недовольного результатами ЕГЭ выпускника


Ответчиками по заявлению выпускника гимназии №4 выступили государственная экзаменационная комиссия по Новосибирской области, а также областное министерство образования. Артем Веселов считает, что ему поставили неверную оценку за его ответ на один из вопросов. Тогда выпускник ссылался на учебник, который не входит в список изучаемых в школе. Адвокат школьника Ирина Гребнева заявила, что результатом рассмотрения иска они недовольны и планируют его обжаловать.

Решение суда не имеет никакого влияния на продолжение образования школьником. Веселов уже зачислен на первый курс в московскую Высшую школу экономики.

 
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Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:40
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