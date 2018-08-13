«ВКонтакте» придумали способ защитить российских граждан от арестов за репосты

Соответствующим решением администрация «ВКонтакте» отреагировала на частые случаи возбуждения УД за публикации. Как крупная интернет-платформа, соцсеть обязана выполнять законы РФ и участвовать в поиске злоумышленников. Одновременно Рогозов против беспочвенных преследований за обнародование публикаций в Сети.Администрация интернет платформы также напомнила, что в прошедшем году в приватный режим перевели альбомы с сохраненными снимками юзеров. За две недели соцсеть хочет убрать открытость отображения перечня людей, сделавших репост записи. Данная опция останется доступной лишь для их авторов.