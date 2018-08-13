«ВКонтакте» придумали способ защитить российских граждан от арестов за репосты
Администрация соцсети «ВКонтакте» придумала, как защитить российских граждан от арестов за репост. Андрей Рогозов, являющийся гендиректором Сети, анонсировал возможность сделать микроблог полностью приватным, при этом открытым он останется только для друзей.
Соответствующим решением администрация «ВКонтакте» отреагировала на частые случаи возбуждения УД за публикации. Как крупная интернет-платформа, соцсеть обязана выполнять законы РФ и участвовать в поиске злоумышленников. Одновременно Рогозов против беспочвенных преследований за обнародование публикаций в Сети.
Администрация интернет платформы также напомнила, что в прошедшем году в приватный режим перевели альбомы с сохраненными снимками юзеров. За две недели соцсеть хочет убрать открытость отображения перечня людей, сделавших репост записи. Данная опция останется доступной лишь для их авторов.
Соответствующим решением администрация «ВКонтакте» отреагировала на частые случаи возбуждения УД за публикации. Как крупная интернет-платформа, соцсеть обязана выполнять законы РФ и участвовать в поиске злоумышленников. Одновременно Рогозов против беспочвенных преследований за обнародование публикаций в Сети.
Администрация интернет платформы также напомнила, что в прошедшем году в приватный режим перевели альбомы с сохраненными снимками юзеров. За две недели соцсеть хочет убрать открытость отображения перечня людей, сделавших репост записи. Данная опция останется доступной лишь для их авторов.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:55