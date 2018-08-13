Ученые: Новый метод анализа крови поможет диагностировать рак почки

Ученые из Национального института в Великобритании предложили диагностировать рак почки по анализу крови. Результаты исследований опубликованы в журнале Clinical Cancer Research.Сотрудники Национально института здоровья в команде со своими коллегами из Израильского института диагностики решили выяснить, можно ли диагностировать недуг таким методом. Потенциальным показателем онкологии органа является повышенный уровень биомаркера KIM-1 (молекулы повреждения почек-1). В исследовании приняли участие 380 человек, где у одной половины были подозрения на рак, а вторая группа состояла из абсолютно здоровых людей. Однако для чистоты эксперимента, участники обоих групп имели одинаковый возраст, вес и вредные привычки.Результаты исследований выявили, что у первой половины испытуемых показатель биомаркера KIM-1 был увеличен почти в два раза, чем у участников второй группы. Таким образом, ученые предполагают, что после некоторых доработок в исследовании, рак почки можно диагностировать заранее и спасти человеку жизнь. Ведь смертность от данного вида онкологии очень высока.