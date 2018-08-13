5 тысяч дней в эфире: как изменились самые яркие участники «Дома-2»

«Если честно, то не верится, что телепроект существует уже пять тысяч дней! И, конечно, в самом начале никто не мог предположить, что он будет существовать так долго. «Дом-2» стал неотъемлемой частью моей жизни, повлиял на мою жизнь в чем-то. Поэтому самыми яркими моментами проекта лично для меня стали люди, с которыми я познакомилась на «Доме-2» и дружу до сих пор! Это мои любимые подружки! Было много событий, и к 5-тысячному выпуску некоторые участники стали настоящими топ-звездами!», - заявляет телеведущая «Дома-2» Ксения Бородина.

«В отличие от других старичков никогда не думал о возвращении на проект. Считаю, что очередной приход бывшего участника на телестройку - это позор. Да, там бесплатно кормят, платят деньги. Но ребята не понимают, что своим возвращением они показывают несостоятельность в жизни. Для меня репутация очень важна. Я дорожу ей еще с детдома», - заявил Сэм Селезнев.

«Это тысяча женщин. Женщины обозленные, злые, неудовлетворенные. В основном это наркоманы и убийцы. Конечно, бывали и драки, и скандалы. Приходилось за себя постоять. Первое время всем хотелось уколоть меня тем, что я с телевидения в колонию попала. Потом уже меня приняли, когда поняли, что за себя постоять я могу», - рассказала Анастасия Дашко о том, что ей пришлось пережить тюрьме.

«У меня нет времени выйти замуж.. Я решила проверить, могу ли я без продюсера сделать свое творчество доступным для масс. Я принимала участие в написании сценария клипа. Так что можно сказать, что я сама себе продюсер», - заявляет Ольга «Солнце».

«Считаю участие в «Доме-2» своим личностным ниспадением и творческим крахом. Потратил время впустую, с вредом для себя. Да, меня раздражают упоминания о проекте. Если бы имел возможность повернуть время вспять, то предпочел бы доучиться последние полгода в Академии искусств и иначе занимался бы развитием профессии. Тогда, помню, я всерьез был увлечен режиссурой», - заявляет Май Абрикосов.

Сэм Селезнев появился в Периметре в марте 2005 года. Молодому мулату сразу же удалось приглянуться многим девушкам, однако увязнуть в отношениях у него получилось только с Анастасией Дашко. Парочке удавалось побеждать во многих конкурсах. Молодые люди даже выиграли квартиру.Тем не менее, после этого на «Доме-2» разразился нешуточный скандал, в ходе которого выяснилось, что Настя отправляла со своего телефона за свою пару смс-сообщения. В итоге результаты Селезнева и Дашко были аннулированы и молодые люди покинули Периметр, пробыв при этом на проекте три года.После участия в скандальном телепроекте «Дом-2» Анастасия Дашко попала в места лишения свободы. Оказывается, что блондинке было предъявлено обвинение по факту мошенничества. Девушка брала строительные материалы на продажу и сбывала их по стоимости ниже рыночной. Вырученные деньги Настя тратила на себя.На сегодняшний день Анастасия замужем. У блондинки есть ребенок, крестной мамой которого стала близкая подруга Дашко – Ольга «Солнце».Ольга «Солнце» является одной из самых первых участниц телепроекта «Дом-2. Впервые она появилась на экранах с очень короткой стрижкой и гитарой в руках. Именно Ольга написала ту тесню, которую слушают преданные поклонники телестройки в качестве заглавной. Будучи участницей, блондинка пыталась построить любовь с Маем Абрикосовым.Настоящее имя Майя Абрикосова – Роман Тертышный. На протяжении трех лет Май пытался построить любовь сначала с Ольгой «Солнце», а потом с Аленой Водонаевой. Как бы то ни было, но построить любовь в Периметре молодому человеку так и не удалось, поэтому в 2007 году он покинул телестройку.На сегодняшний день Май Абрикосов (Роман Тертышный) проживает в селе, откуда и делится с преданными поклонниками своими рассуждениями о дальнейшей судьбе одного из самых популярных и самых скандальных телепроектов России.Алена Водонаева в первый же день своего прихода на «Дом-2» заявила, что испытывает симпатию к Степану Меньщикову. Молодой человек тоже проникся симпатией к обворожительной брюнетке. Парочку долгий период времени называли самой красивой и самой вспыльчивой парой телестройки.Тем не менее, союз Алены Водонаевой и Степана Меньщикова просуществовал не очень долго. После девушка обратила внимание на Майя Абрикосова, однако и этот союз просуществовал недолго. Построить личную жизнь брюнетке удалось вне Периметра. В 2010 году у Алены родился сын. В 2017 году Водонаева во второй раз вышла замуж.Ни для кого не является секретом, что Степан Меньщиков заводил отношения только с самыми эффектными и яркими девушками «Дома-2». В их число вошла и Виктория Боня. Степан провел в Периметре четыре года. Однако спустя несколько лет после ухода за ворота, Меньщиков в очередной раз решил переступить порог телестройки.Во второй свой приход на телепроект Степан и встретил свою будущую супругу Евгению, которая родила мужчине двоих детей. На сегодняшний день Степан Меньщиков переживает не самый лучший период. Дело в том, что мужчина узнал о том, что его жена родила сына не от него. Сейчас семейство Меньщиковых проходят бракоразводный процесс.В 2006 году Виктория Боня впервые появилась на экранах. Однако прожить долгую и счастливую жизнь в Периметре девушке не удалось. Личная жизнь длинноволосой красавицы сложилась вне телестройки.На сегодняшний день Виктория Боня является очень известной личностью. Девушка воспитывает дочь от монакского бизнесмена Алекса Смерфита и встречается с французским миллиардером Пьером Андрюраном.Роман Третьяков является еще одним «первопроходцем» скандально-известного реалити-шоу «Дом-2». Молодой человек с первых же минут полюбился огромнейшему количеству телезрителей. Более того, многие преданные поклонники телестройки до сих пор хорошо помнят его романтические отношения с Ольгой Бузовой.Несмотря на то, что Роман пробыл в отношениях с Ольгой почти четыре года, в один момент он заявил, что уже не любит девушку и покинул Периметр. Вне телестройки мужчина практически сразу же встретил свою будущую супругу. Однако и эти отношения не сложились, так как через два года после появления на свет общего ребенка, супруги расстались.На «Дом-2» Ольга Бузова пришла совсем юной. На то время ей только исполнилось 18 лет. Хотя Оля и не встретила свою любовь на проекте, в 2008-м году ей предложили занять место телеведущей программы.В 2012 году Бузова стала супругой известного российского футболиста Дмитрия Тарасова. Однако в конце 2016-го года совместное семейное счастье Ольги и Дмитрия закончилось, парочка развелась. Именно расставание с Тарасовым стало для Бузовой тем толчком, который подвиг девушку к тому, что она серьезно взялась за свою карьеру.На сегодняшний день Ольга Бузова является невероятно популярной телеведущей, актрисой, моделью и певицей. Теперь уже брюнетка продолжает активно записывать песни, снимать видеоклипы и путешествовать по всей России и не только со своими концертами.