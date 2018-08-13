В Канзас-сити американец запечатлел на камеру прячущийся за облаками треугольный корабль пришельцев

Автор ехал по делам, заметив в небе странный силуэт объекта. Он достал мобильное устройство, чтобы зафиксировать это чудо, после чего наблюдал за поведением НЛО несколько минут. Пользователи сетей даже не сомневаются, что внеземные гости прибыли в страну для своих целей, которые пока неизвестны ученым.Американец обратил внимание, что гуманоиды выбрали пасмурную погоду, но еще не желали показывать себя людям. Он полагает, что на месте НЛО просто остался след, а корабль пришельцев давно покинул выбранное место.