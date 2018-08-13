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Яндекс запускает автоматическую ленту рекомендаций на Турбо-страницах

На Турбо-страницах Яндекса появится возможность подключать автоматическую ленту рекомендаций. В результате после прочтения одной статьи пользователи сразу же смогут увидеть другие похожие тексты.

В пресс-релизе компании сообщается, что подключить ленту рекомендаций можно будет при помощи Я.Вебмастера. После этого пользователям не нужно будет подбирать рекомендации вручную и вносить правки в RSS-фид. Рекомендации статей будут построены на основе нейросетевого тематического моделирования, всю работу по составлению ленты будет делать искусственный интеллект.

Яндекс запускает автоматическую ленту рекомендаций на Турбо-страницах


Новый функционал увеличивает глубину просмотра на 30 процентов, также возрастёт почти в 2 раза время нахождения на странице. К тому же специалисты утверждают, что вырастут и доходы от рекламы. При этом приоритет останется за RSS-фид. В первую очередь нововведение будет интересно владельцам СМИ-сайтов, контентных порталов или информационных блогов.

 
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Добавил: Алина Сегодня, 17:00
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