Яндекс запускает автоматическую ленту рекомендаций на Турбо-страницах

В пресс-релизе компании сообщается, что подключить ленту рекомендаций можно будет при помощи Я.Вебмастера. После этого пользователям не нужно будет подбирать рекомендации вручную и вносить правки в RSS-фид. Рекомендации статей будут построены на основе нейросетевого тематического моделирования, всю работу по составлению ленты будет делать искусственный интеллект.Новый функционал увеличивает глубину просмотра на 30 процентов, также возрастёт почти в 2 раза время нахождения на странице. К тому же специалисты утверждают, что вырастут и доходы от рекламы. При этом приоритет останется за RSS-фид. В первую очередь нововведение будет интересно владельцам СМИ-сайтов, контентных порталов или информационных блогов.