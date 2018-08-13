Ученые определили принципы распределения влаги в атмосферах сверхгорячих юпитеров
Сверхгорячие юпитеры распределяют в составе своей атмосферы огромные объемы углеродсодержащих веществ и влаги. Информация основана на данных, полученных учеными с помощью телескопов Hubble и Spitzer.
Все указывает на разложение молекул воды, вызванное излучением дневного полушария объекта. Вращающиеся недалеко от светил газовые гиганты, впитываю огромные запасы энергии от них. При этом сверхгорячие юпитеры обращены к звезде только одной стороной, где температура достигает показателя в 1000 градусов по Цельсию. Мощности космических аппаратов хватает для наблюдения за дневным участком объекта, где обнаружено отсутствие влаги в атмосфере, которая содержится в составе обычных газовых гигантов.
На основании анализа данных телескопов, раскрыта причина таких различий. Видимые полушария сверхгорячих WASP-18b, WASP-103b и HAT-P-7b действительно не содержат следов воды, но ее вкрапления сохраняются на границе темной зоны.
Ученые выяснили, что мощное излучение дневной стороны, отвечает за отсутствие влаги на поверхности раскаленных юпитеров. В результате разложения молекул воды, водород и кислород относят к ночному участку сильные ветра, где умеренные условия заставляют их оседать.
Все указывает на разложение молекул воды, вызванное излучением дневного полушария объекта. Вращающиеся недалеко от светил газовые гиганты, впитываю огромные запасы энергии от них. При этом сверхгорячие юпитеры обращены к звезде только одной стороной, где температура достигает показателя в 1000 градусов по Цельсию. Мощности космических аппаратов хватает для наблюдения за дневным участком объекта, где обнаружено отсутствие влаги в атмосфере, которая содержится в составе обычных газовых гигантов.
На основании анализа данных телескопов, раскрыта причина таких различий. Видимые полушария сверхгорячих WASP-18b, WASP-103b и HAT-P-7b действительно не содержат следов воды, но ее вкрапления сохраняются на границе темной зоны.
Ученые выяснили, что мощное излучение дневной стороны, отвечает за отсутствие влаги на поверхности раскаленных юпитеров. В результате разложения молекул воды, водород и кислород относят к ночному участку сильные ветра, где умеренные условия заставляют их оседать.
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 18:55