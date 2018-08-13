АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Камикадзе царя Леонида: В битве под Фермопилами 300 спартанцев не собирались спасать Грецию от персов
EUR 76.68 USD 66.91
Курс валют на 11.08.2018

Ученые определили принципы распределения влаги в атмосферах сверхгорячих юпитеров

Сверхгорячие юпитеры распределяют в составе своей атмосферы огромные объемы углеродсодержащих веществ и влаги. Информация основана на данных, полученных учеными с помощью телескопов Hubble и Spitzer.

Все указывает на разложение молекул воды, вызванное излучением дневного полушария объекта. Вращающиеся недалеко от светил газовые гиганты, впитываю огромные запасы энергии от них. При этом сверхгорячие юпитеры обращены к звезде только одной стороной, где температура достигает показателя в 1000 градусов по Цельсию. Мощности космических аппаратов хватает для наблюдения за дневным участком объекта, где обнаружено отсутствие влаги в атмосфере, которая содержится в составе обычных газовых гигантов.
Ученые определили принципы распределения влаги в атмосферах сверхгорячих юпитеров


На основании анализа данных телескопов, раскрыта причина таких различий. Видимые полушария сверхгорячих WASP-18b, WASP-103b и HAT-P-7b действительно не содержат следов воды, но ее вкрапления сохраняются на границе темной зоны.

Ученые выяснили, что мощное излучение дневной стороны, отвечает за отсутствие влаги на поверхности раскаленных юпитеров. В результате разложения молекул воды, водород и кислород относят к ночному участку сильные ветра, где умеренные условия заставляют их оседать.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 18:55
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Лень стала причиной исчезновения
в Сети появились новые снимки «заряженного»
СМИ рассказали, почему Алла Пугачева прячет
Ученые определили принципы распределения влаги в
В Новосибирске суд отклонил иск недовольного
Ученые: Новый метод анализа крови поможет
В Канзас-сити американец запечатлел на камеру
«ВКонтакте» придумали способ защитить российских
Михаил Сироткин: «Наши подрядчики на сверхприбыли
Юлия Барановская публично призналась своему
В Саудовской Аравии отец простил убийцу сына
В Австралии прозрачный пришелец был запечатлен на
Яндекс запускает автоматическую ленту
Datsun показал специальную версию хэтчбека Datsun
Эксперт Константин Соколов рассказал, почему
Хромбуки могут получить поддержку системы Windows
Звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова
5 тысяч дней в эфире: как изменились самые яркие
Ученые раскрыли тайну разноцветных полос на
В Европе представили обновлённый кроссовер Honda
Eminem побил собственный рекорд по скорости
Журналист Джордж Цукалос разоблачил мифы о
Израиль ищет деньги на проведение песенного
DJ Groove крестил сына в его первый день рождения
СМИ: Кроме Лаймы Вайкуле многие звезды тоже
После измен мужа Рита Дакота «выла от боли»
Греческие защитники животных предлагают работу
Ученые: Здоровая еда поможет снизить риск потери
Бывший муж Татьяны Навки Александр Жулин снова
Леонид Агутин рассказал журналистам о своем
Просмотреть все новости