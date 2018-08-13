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В Саудовской Аравии отец простил убийцу сына перед казнью

В Саудовской Аравии отец, простил убийцу сына, перед казнью, которая должна была пройти в чистом поле. Толпа людей была потрясена милосердием мужчины.

В Саудовской Аравии отец простил убийцу сына перед казнью


Законы страны сурово относятся к данной категории преступников. Как правило, смертельные приговоры, а также их исполнение практически не задерживаются. Охранники привели осуждённого на место казни, где собралось много людей. Когда отец убитого парня помиловал преступника, все начали бурно аплодировать.

Мужчина пояснил свидетелям события свой поступок. Он заявил, что предоставляет провинившемуся второй шанс для того, чтобы тот покаялся и начал другую жизнь. Какие эмоции захватывали человека, которому отменили казнь, можно только догадываться.

 
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В мире
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:30
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