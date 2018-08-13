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В Австралии прозрачный пришелец был запечатлен на камеру свидетелем события

Эксперт по контактам с НЛО Скотт Уорринг опубликовал в сетях видео, сделанное свидетелем события из Австралии. Он запечатлен на камерупрозрачного пришельца, парившего перед глазами изумленного человека в облаках.

В Австралии прозрачный пришелец был запечатлен на камеру свидетелем события



Исследователь давно говорит о существовании инопланетной жизни, за пределами планеты. Он тщательно изучает снимки Луны и Марса, сделанные с камер NASA, и неоднократно находит на них доказательства присутствия баз внеземных цивилизаций. Сейчас эксперт не удивился, когда австралиец показал ему материалы со светящимся существом, летающем в воздухе.



Утверждения уфолога о том, что это «прозрачное свечение” является представителем внеземных цивилизаций, не нашли поддержки среди читателей. Наоборот, скептики обвинили его в обмане. Но Уорринг продолжает стоять на своем, опубликовав ролик с аналогичным «свечением» в облаках, сделанным в 2015 г.

 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:15
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