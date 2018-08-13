Хромбуки могут получить поддержку системы Windows 10

Хромбуки смогут работать одновременно на нескольких системах – Windows 10 или Chrome OS. В некоторые модели устройств разработчики установили поддержку «десятки». Основным отличием девайсов станет объём флеш-памяти, так как для новинки потребуется 40 Гб свободного места. В свою очередь производители должны облегчить процесс установки системы.Стоит отметить, что теперь владельцам хромбуков для установки второй платформы не нужно будет перепрошивать гаджеты или активировать режим разработчика. Для того чтобы переключиться достаточно будет дать голосовую команду.