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Эксперт Константин Соколов рассказал, почему объединение КНДР и Южной Кореи невозможно

Эксперт Константин Соколов рассказал, почему объединение КНДР и Южной Кореи невозможно. Самая первая встреча государств состоялась в Пханмунджоме 27 апреля текущего года.

Эксперт Константин Соколов рассказал, почему объединение КНДР и Южной Кореи невозможно


Специалист в беседе с журналистом издания «ПолитЭксперт» отметил, что вторая такая встреча была в мае. А вот третий саммит должен состояться в сентябре. По мнению Соколова, в настоящее время идет большая политическая игра, так как Южная и Северная Корея представляют собой один народ, выросший в двух различных социальных системах. Объединение в одно целое данных государств почти невозможно.

Этот процесс напоминает события, связанные со слиянием ГДР и ФРГ. Эксперт считает, что реальными действиями в данном случае может стать смягчение существующих пограничных норм либо нечто подобное.Пока сложно понять, как будут развиваться дальнейшие события. США пытается установить контроль над КНДР, чтобы потом иметь в стране военную базу рядом с границей КНР и РФ.

 
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Политика / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:35
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