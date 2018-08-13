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Звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова удивила фанатов округлившимся животом

Совсем недавно фанаты звезды сериала «Папины дочки» Дарьи Мельниковой стали подозревать, что она ждет второго ребенка. Сейчас они были удивлены округлившимся животом актрисы после просмотра видео в Instagram.

Звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова удивила фанатов округлившимся животом

Знаменитость долго скрывала от окружающих свое интересное положение. Подписчики Дарьи Мельниковой уже не раз замечали на некоторых ее снимках такие признаки, но она предпочитала до конца сохранять интригу. Пока артистка и ее супруг Артур Смольянинов никак не комментируют скорое пополнение в семействе. Сейчас, по мнению большинства пользователей Сети, предположения поклонников подтвердились. Звезда посетила благотворительное мероприятие, на котором уже не смогла скрыть изменения в своей фигуре.

Звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова удивила фанатов округлившимся животом

Актриса Кристина Асмус на своей страннице в Instagram выложила видеоролик, на котором многие заметить, как Дарья в весьма обтягивающем платье танцует и демонстрирует окружающим довольно большой живот. У поклонников не осталось сомнений — знаменитость уже совсем скоро станет мамой во второй раз. Напомним, что у звездной пары уже есть ребенок, которого актриса родила 2015 году.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:10
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