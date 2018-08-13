Звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова удивила фанатов округлившимся животом

Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina) 12 Авг 2018 в 5:49 PDT

Знаменитость долго скрывала от окружающих свое интересное положение. Подписчики Дарьи Мельниковой уже не раз замечали на некоторых ее снимках такие признаки, но она предпочитала до конца сохранять интригу. Пока артистка и ее супруг Артур Смольянинов никак не комментируют скорое пополнение в семействе. Сейчас, по мнению большинства пользователей Сети, предположения поклонников подтвердились. Звезда посетила благотворительное мероприятие, на котором уже не смогла скрыть изменения в своей фигуре.Актриса Кристина Асмус на своей страннице в Instagram выложила видеоролик, на котором многие заметить, как Дарья в весьма обтягивающем платье танцует и демонстрирует окружающим довольно большой живот. У поклонников не осталось сомнений — знаменитость уже совсем скоро станет мамой во второй раз. Напомним, что у звездной пары уже есть ребенок, которого актриса родила 2015 году.