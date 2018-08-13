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Ученые раскрыли тайну разноцветных полос на Юпитере

Ученые после проведенных исследований раскрыли тайну разноцветных полос на Юпитере. Важная информация была передана зондом NASA, вращающимся вокруг газового гиганта.

Они выяснили, что атмосфера планеты содержит струйные потоки, движение которых направлено с запада на восток. Такое явление наблюдается и на Земле, только потоки Юпитера более прямые и ровные из-за отсутствия препятствий в виде гор и континентов. Облака переносят пары аммиака,формирующие цветные полосы.
Ученые раскрыли тайну разноцветных полос на Юпитере


Специалисты сообщают, что у небесного тела вообще отсутствует твердая поверхность, так как оно состоит из гелия и водорода. Они давно пытаются узнать глубину струйных потоков в атмосфере объекта. Согласно данным зонда Juno, сильное магнитное поле, мощнее земного в 20000 раз, подавляет потоки Юпитера. По этой причине они могут опуститься ниже уровня облаков примерно на 3000 км, только глубже этой отметки проникнуть уже не могут.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 15:55
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