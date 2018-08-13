Ученые раскрыли тайну разноцветных полос на Юпитере

Они выяснили, что атмосфера планеты содержит струйные потоки, движение которых направлено с запада на восток. Такое явление наблюдается и на Земле, только потоки Юпитера более прямые и ровные из-за отсутствия препятствий в виде гор и континентов. Облака переносят пары аммиака,формирующие цветные полосы.Специалисты сообщают, что у небесного тела вообще отсутствует твердая поверхность, так как оно состоит из гелия и водорода. Они давно пытаются узнать глубину струйных потоков в атмосфере объекта. Согласно данным зонда Juno, сильное магнитное поле, мощнее земного в 20000 раз, подавляет потоки Юпитера. По этой причине они могут опуститься ниже уровня облаков примерно на 3000 км, только глубже этой отметки проникнуть уже не могут.