В Европе представили обновлённый кроссовер Honda HR-V

Над передней решёткой межу фарами у рестайлинговой модели появится широкая хромированная полоса, такая же, но более узкая имеется между задними фонарями. На переднем бампере в воздухозаборниках встроены противотуманки, ДХО стали светодиодными, а также обновилась головная оптика.В салоне у обновлённого Honda HR-V установлены сиденья с улучшенной поддержкой. Более дорогие версии получат комбинированную отделку из кожи и ткани. Впервые кроссовер получил систему шумоподавления в салоне ANC.Под капотом автомобиля будет установлен бензиновый двигатель i-VTEC ёмкостью 1,5 литра мощностью 130 лошадиных сил. Также в моторную гамму новинки войдёт турбированный мотор VTEC и дизельный агрегат i-DTEC.