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В Европе представили обновлённый кроссовер Honda HR-V

Обновлённый кроссовер Honda HR-V для европейского рынка представили производители. В октябре текущего года новый автомобиль поступит в продажу.

Над передней решёткой межу фарами у рестайлинговой модели появится широкая хромированная полоса, такая же, но более узкая имеется между задними фонарями. На переднем бампере в воздухозаборниках встроены противотуманки, ДХО стали светодиодными, а также обновилась головная оптика.

В Европе представили обновлённый кроссовер Honda HR-V


В салоне у обновлённого Honda HR-V установлены сиденья с улучшенной поддержкой. Более дорогие версии получат комбинированную отделку из кожи и ткани. Впервые кроссовер получил систему шумоподавления в салоне ANC.

Под капотом автомобиля будет установлен бензиновый двигатель i-VTEC ёмкостью 1,5 литра мощностью 130 лошадиных сил. Также в моторную гамму новинки войдёт турбированный мотор VTEC и дизельный агрегат i-DTEC.

 
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 15:45
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