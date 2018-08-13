Eminem побил собственный рекорд по скорости чтения рэпа

Ники Минаж, являющаяся известной рэп-исполнительницей, выпустила альбом «Queen», в который вошел трек в дуэте с Eminem. Артист произнес за 12 секунд 123 слога. На сегодняшний день звезда вошел в список самых известных лиц планеты. Записи музыканта были проданы 107 миллионов раз.В начале 21 века Eminem снялся в ленте-автобиографии «Восьмая миля». Данный фильм получил «Оскар». Музыкант является первым рэпером, который смог выиграть эту премию.