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Eminem побил собственный рекорд по скорости чтения рэпа

Реп-исполнитель Eminem побил собственный рекорд по скорости читки рэпа. Прежнее достижение музыкант установил в 2013 году - 9,6 слогов в секунду.

Eminem побил собственный рекорд по скорости чтения рэпа


Ники Минаж, являющаяся известной рэп-исполнительницей, выпустила альбом «Queen», в который вошел трек в дуэте с Eminem. Артист произнес за 12 секунд 123 слога. На сегодняшний день звезда вошел в список самых известных лиц планеты. Записи музыканта были проданы 107 миллионов раз.

Eminem побил собственный рекорд по скорости чтения рэпа


В начале 21 века Eminem снялся в ленте-автобиографии «Восьмая миля». Данный фильм получил «Оскар». Музыкант является первым рэпером, который смог выиграть эту премию.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:30
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