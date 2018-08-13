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Журналист Джордж Цукалос разоблачил мифы о внеземных кругах на филиппинских полях

Журналист Джордж Цукалос разоблачил мифы о внеземных кругах на филиппинских полях. Он также озвучил, как отличить следы настоящего НЛО от подделки.

Журналист Джордж Цукалос разоблачил мифы о внеземных кругах на филиппинских полях



Он много лет ведет телешоу, в котором затрагиваются темы, связанные с пришельцами. Недавно в сетях стали распространяться слухи о появлении «инопланетных кругов» на полях страны. Эксперт обратил внимание на эту информацию, став считать ее фейком, потому что раньше аналогичные события происходили только на территории Великобритании. Он не мог понять, почему гуманоиды решили переместиться в другую часть мира.

Когда журналист провел расследование, он выяснил, что «отметки» на филиппинских полях были созданы искусственно, чтобы поддержать маркетинговой компании History Con. Разобраться в этом вопросе Цукалосу не составляло большого труда, ведь по сгибу и направлению колосков можно понять кто «рисовал» круг. Ровное расположение колосков и в одну сторону свидетельствует о подлинном следе НЛО. Но когда колоски согнуты хаотично, то перед вами подделка, что и было видно в этом месте.

 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:20
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