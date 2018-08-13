Израиль ищет деньги на проведение песенного конкурса «Евровидение-2019»

Срок внесения денег давно истек, однако EBU продлил его до 14 августа. По словам Омера, глава Минфина сообщил, что в бюджете данные расходы не запланированы. Он считает, что разница между реальными расходами и планируемыми доходами чрезмерно большая. Госкорпорация телерадиовещания опасается вносить личные денежные средства, так как в случае «форс-мажора» деньги остаются у EBU. Компания подсчитала общий бюджет вокального конкурса – это 45 миллионов долларов.Еще в июле появилась информация, что «Евровидение» под угрозой срыва. В прошедшем году Израиль победил на «Евровидении-2018». Страну представляла Нетта Барзилай с песней Toy. Изначально израильские власти планировали провести конкурс в Иерусалиме, однако позже перенесли его в Тель-Авив.