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Израиль ищет деньги на проведение песенного конкурса «Евровидение-2019»

Израиль ищет финансы на проведение «Евровидения-2019». Если власти страны в течение суток не переведут в качестве залога 12 миллионов евро Европейскому вещательному союзу, то ежегодный песенный конкурс перенесут в другое государство.

Израиль ищет деньги на проведение песенного конкурса «Евровидение-2019»


Срок внесения денег давно истек, однако EBU продлил его до 14 августа. По словам Омера, глава Минфина сообщил, что в бюджете данные расходы не запланированы. Он считает, что разница между реальными расходами и планируемыми доходами чрезмерно большая. Госкорпорация телерадиовещания опасается вносить личные денежные средства, так как в случае «форс-мажора» деньги остаются у EBU. Компания подсчитала общий бюджет вокального конкурса – это 45 миллионов долларов.

Еще в июле появилась информация, что «Евровидение» под угрозой срыва. В прошедшем году Израиль победил на «Евровидении-2018». Страну представляла Нетта Барзилай с песней Toy. Изначально израильские власти планировали провести конкурс в Иерусалиме, однако позже перенесли его в Тель-Авив.

 
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Культура
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:00
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