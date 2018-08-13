DJ Groove крестил сына в его первый день рождения

DJ Groove, был женат два раза. Первый брак музыканта длился семь лет, но за это время у супругов так и не появились дети. Второй женой знаменитости стала Дениза Вартпатрикова. В прошлом году у пары родился сын, которого назвали Марком. Мальчик появился на свет 12 августа. Тогда счастливый отец опубликовал на своей страннице в социальной сети фотографию с данными долгожданного наследника. Диджей сообщил, что Марк родился весом 3,6 килограммов и ростом в 52 сантиметра. Сначала пара скрывала информацию о пополнении в семье от общества, но потом стала радовать пользователей сетей новыми фото , рассказывая о предпочтениях сына.В первый день рождения Марка его крестили. Родители не торопятся рассказывать об этом событии окружающим, зато близкие друзья пары, которые присутствовали на таинстве, опубликовали снимки на своих страницах. Крестной мамой ребенка стала Яна Баунти, а также в церкви присутствовала бизнес-вумен Татьяна Лялина.