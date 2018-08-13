После измен мужа Рита Дакота «выла от боли»

В минувшие выходные певица поделилась с поклонниками своей болью: она рассказала, что ее избранник изменял ей все то время, что они были вместе, вплоть до момента, как она собрала вещи и ушла от него. Разрыв Риты Дакоты с Владом Соколовским стал для поклонников пары «холодным душем», ведь для большинства они оставались самой красивой парой отечественного шоу-бизнеса. Даже после признания самой Риты у некоторых еще теплилась надежда, что эта информация может быть выдумана взломавшими аккаунты певицы хакерами.Однако и сестра артистки подтверждает разрыв союза Дакота-Соколовский. По ее словам, она собственными глазами видела доказательства измен, иначе тоже бы не поверила. Сейчас Анна и подруги во всем поддерживают исполнительницу, видя, с какой болью та проживает каждый день. Также Анна Чуприс пообещала никогда не прощать Соколовского за такое обращение с Ритой.Немногим более двух лет назад Рита Дакота и Влад Соколовский сыграли пышную свадьбу, а в прошлом октябре у пары родилась дочь Мия.