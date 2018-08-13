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СМИ: Кроме Лаймы Вайкуле многие звезды тоже отказываются от выступлений в Крыму

Эксперты, изучив позиции многих представителей шоу-бизнеса, выяснили, что Лайма Вайкуле не является единственным противником выступлений в Крыму. Многие звезды тоже отказываются от концертов, выражая свое мнение по этому поводу.

СМИ: Кроме Лаймы Вайкуле многие звезды тоже отказываются от выступлений в Крыму


Лайма Вайкуле перед концертом в Одессе рассказала СМИ, что отказывается выступать в Крыму даже за большие гонорары. Европейцам въезд на территорию спорной страны запрещен, поэтому рисковать певица не намерена. Владимир Полупанов, являющийся музыкальным обозревателем, поведал, что понимает певицу, так как въезд гражданки Латвии в Крым, может привлечь к своей персоне повышенное внимание. Однако российские певцы и политики осудили Вайкуле, раздув настоящий скандал после ее заявления. Кроме Лаймы, многие другие звезды также отказываются въезжать на полуостров. К примеру: актер Михаил Ефремов, актриса Лия Ахеджакова, певец Андрей Макаревич, ведущая Ксения Собчак, актер и сценарист Ростислав Хаит.

СМИ: Кроме Лаймы Вайкуле многие звезды тоже отказываются от выступлений в Крыму


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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:35
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